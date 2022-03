Piccoli aumenti per i redditi più alti, ok in consiglio al ritocco Irpef

Piccoli aumenti per i redditi più alti, ok in consiglio al ritocco dell’addizionale Irpef.

Gli aumenti, come è stato spiegato in consiglio comunale dall’assessore al Bilancio Paolo Passoni, sono dovuti dalle disposizioni della legge 234 del 2021, che prevede l’adeguamento degli scaglioni di reddito delle aliquote e delle detrazioni Irpef.

A partire da quest’anno scattano quindi gli aumenti per i cittadini con redditi superiori ai 50mila euro lodi, pari a 6-10 euro.

Nel dettaglio, per la fascia di reddito compresa tra i 50 e 55mila euro, l’aliquota passa dallo 0,68%: allo 0,80%, traducendosi in un incremento di 6 euro in più da pagare.

Idem per i cittadini con un reddito compreso tra i 55mila e i 75mila euro, anche in questo caso l’aliquota passa allo 0.80% (prima era allo 0,78%), con un aumento di 10 euro.

Questi aumenti, spiega l’assessore Passoni, si traducono in un incremento del gettito per palazzo Mercanti, che passa da 8 milioni e 95mila euro a 8 milioni e 600mila euro.

Prende la parola Sergio Pecorara (Lega), che anticipa il voto positivo, visti gli aumenti contenuti previsti da una manovra che nasce da una legge.

Il consiglio approva a maggioranza: non partecipano al voto la minoranza (Giulia Piroli e Christian Fiazza del pd, Sergio Dagnino del M5s e Luigi Rabuffi di Pc in Comune) e Antonio Levoni dei Liberali.