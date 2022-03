Più di 500 firme per rimuovere il dehors di Piazzetta Plebiscito: presentata la petizione al Comune

Più di 500 firme per chiedere la rimozione del dehors in Piazzetta Plebiscito a Piacenza. La petizione – consegnata al Comune nella mattinata del 7 marzo – è stata promossa dal Comitato piazzetta Plebiscito ed è stata condivisa dal Fondo Ambiente e Territorio di Piacenza, corredata da 518 firme di cittadini.

Nell’istanza i firmatari chiedono “che in piazzale Plebiscito venga ripristinato l’assetto esistente prima che fossero abbattuti tre tigli (recentemente reimpiantati) e che venisse collocata, di fronte al palazzo di via Sopramuro 17 una struttura metallica su piattaforma, destinata a fungere da dehors del ristorante Twin Fish”. Tra gli altri punti della petizione, si evidenzia “che la crescita dei tre giovani tigli messi a dimora sarà lenta e difficile date le condizioni ambientali”. Pertanto i firmatari “raccomandano di sottoporli costantemente alle cure e interventi necessari per assicurarne un equilibrato sviluppo”.

Poi la questione dehors, che secondo i cittadini che hanno sottoscritto il documento “contrasta con le vigenti disposizioni comunali in materia di dehors; non rispetta l’obbligo di conservazione e tutela delle piazze e vie storiche, sancito dal Codice dei beni culturali (D Lgs 42/2004 art. 10 comma 4 lettera g) che ammette, in tali contesti urbani, solo interventi conservativi, non di nuova costruzione; altera l’unitarietà del piazzale stesso e impedisce la percezione dell’intero complesso religioso; ostruisce quasi completamente l’accesso al piazzale; eccede il fronte del ristorante e va ad impegnare tutto lo spazio antistante al palazzo del numero civico 17, cosa possibile solo se autorizzata dal proprietario/titolare di tale immobile o gestore dell’attività limitrofa”.