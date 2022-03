Playoff Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contro Itas Trentino, al via la prevendita

Dal 22 marzo e fino a domenica 27 marzo 2022 sarà possibile acquistare i bi-glietti in prelazione per posto e prezzo agevolato per gli abbonati per il match casalingo del 3 aprile 2022 tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Itas Trentino presso gli Sportelli Gas Sales Energia, le Filiali/Agenzie della Banca di Piacenza e on line su Vivaticket. Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.gassalespiacenza.it; www.gassalesenergia.it/sportelli; www.bancadipiacenza.it. Per esercitare la prelazione, valida solo per gli abbonamenti nominativi, sarà necessario presentare la tessera abbonamento.

PREZZI PLAYOFF Q2 PRELAZIONE INTERO RIDOTTO U16/O70

Tribuna Farnese e Tribuna Gotico 30 26

Tribuna Po e Tribuna Lupi 25 21

Curva 19 15

Da lunedì 28 marzo fino al 3 aprile 2022, la vendita è aperta a tutti e sarà possibile acquistare i biglietti del match casalingo con le seguenti tariffe:

PREZZI PLAY OFF Q2 POST PRELAZIONE INTERO RIDOTTO U16/O70

Tribuna Farnese e Tribuna Gotico 40 35

Tribuna Po e Tribuna Lupi 33 28

Curva 25 20

Promozione dedicata ai Clienti Gas Sales Energia – I clienti Gas Sales Energia che acquistano il biglietto per la partita casalinga del 3 aprile pv riceveranno in omaggio 250 punti sulla Shopping&Experience app (valore €.5,00). La promozione si applica a tutti i componenti della famiglia cliente Gas Sales Energia che acquisteranno il biglietto. Per godere della promozione occorre inviare, attraverso la Shopping&Experience app, la fotografia del biglietto della partita acquistato e del codice cliente Gas Sales Energia.

Si consiglia di scattare una foto al biglietto della partita affiancando la parte alta della bolletta in cui sono indicati Codice Cliente e Dati Cliente; assicurarsi che dalla foto risultino ben visibili i dati significativi (nome e cognome, data e titolo della partita e codice cliente Gas Sales Energia); il nome e cognome dell’acquirente del biglietto della partita, dell’Utente della Shopping&Experience app e del Cliente intestatario della bolletta Gas Sales Energia dovranno essere tutti corrispondenti e coincidenti e quindi l’intestatario della bolletta Gas Sales Energia dovrà inviare le foto dei biglietti della partita acquistati dai componenti della sua famiglia e si assume la responsabilità della correttezza e veridicità dell’invio.

DOVE ACQUISTARE:

Sportelli Gas Sales Energia, compresi i due nuovi Sportelli di Via Dante 130 a Piacenza e di via Emilia Est 23 a San Nicolò. Sono esclusi gli Sportelli di Borgotaro, Verolanuova (BS), Manerbio (Bs) e Parma. Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

Agenzia 1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

INFO UTILI – Salvo diverse disposizioni governative, per poter accedere al PalabancaSport di Pia-cenza occorre essere muniti del Super Green Pass e mascherina omologata Ffp2. Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: biglietteria@youenergyvolley.it