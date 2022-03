Playoff Primavera 4, Piacenza sconfitto dalla Giana Erminio (4-1)

Cade in trasferta la Primavera biancorossa nella gara d’andata della seconda fase dei play off. Mister Tretter ha dovuto fare i conti con le numerose assenze dei ragazzi convocati in prima squadra per la gara con il Padova (Compaore, Ruiz, e i portieri Galletti e Vivenzio) oltre all’infortunato Boffini.

La squadra incassa la sconfitta per mano della Giana Erminio che si impone 4-1. I giovani biancorossi passano in vantaggio grazie al goal di Russo al quarto d’ora della prima frazione al quale i padroni di casa rispondono con la rete di Virgillito cinque minuti più tardi. Nella ripresa due contropiedi e un rigore consegnano la gara alla squadra di Gorgonzola.

Turno di riposo per Under 17 ed Under 15 che hanno sfidato il Monza in amichevole, così come le ragazze dell’Under 17 che hanno sfidato il Riccione. Pareggio 2-2 per l’Under 15 femminile, mentre l’Under 14 perde 1-2 con il Modena al “Cementirossi”.

PRIMAVERA 4 – SECONDA FASE PLAY OFF

GIANA ERMINIO – PIACENZA CALCIO 4-1

GIANA ERMINIO: Ariesi, Previtali (Colombara), Bassani, Vezzani (Tasca), Piazza, Manzoni, Villa, Gorghelli, Parietti (Brambilla), Virgillito (Gaddi), Pala (Herrera). All.: Chiappola.

PIACENZA: Tortora, Cloralio, Fedeli (Fermi), Ghisoni, Campanati (Fasan), Ibhadon, Riva, Villoni, Grossi

(Amadei), Ziliotti (Hrom), Russo (Mattioli). All.: Tretter.

Marcatori: 15’ Russo, 21’ Virgillito, 52’ Parietti, 65’ rig. e 75’ Pala

UNDER 14

PIACENZA CALCIO – MODENA 1-2

PIACENZA CALCIO: Ticchi, Simeone (36’ Asciano), Cavalli (58’ Papamarenghi), Terzi (36’ Spelta), Muzio,

Pizzi, Demartini (42’ Carrettoni), Vitale, Capurso (52’ Hohota), Desiderato, Martorelli (42’ Herzuah). All. Chierici

MODENA: Perta, Berselli (52’ Caiazzo), Rubino, Sueri (52’ Zogaj), Baraldi (53’ Di Livio), Vicini, Montanari,

Zanni, Barbi, Inglisano (53’ Mauroantonio), Benassi.

Marcatori: 27’ Inglisano; 35’ Inglisano; 38’ Pizzi