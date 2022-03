“Pochi agenti in prova, insufficiente il potenziamento dell’organico della questura”

Il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), attraverso il Segretario Provinciale Walter Verardi, ha incontrato gli ispettori ministeriali presenti nei giorni scorsi a Piacenza.

“Abbiamo ribadito – spiega il segretario regionale Sandro Chiaravalloti – che per il Siap, stante i mutamenti socio/economici di questa provincia, soprattutto connessi anche alle problematiche della crescita di poli di logistica presenti sul territorio, la previsione della pianta organica e i conseguenti piani di potenziamento, assolutamente non attuali rispetto alle mutate esigenze, andrebbe rivalutata l’attuale pianta organica della Questura di Piacenza, in particolare i piani di potenziamento che non sopperiscono nemmeno ai pensionamenti del personale, individuando inoltre la necessità, ormai improcrastinabile, di individuare in Castel San Giovanni il luogo più idoneo ove istituire un Commissariato di P.S.”.

“Gli Ispettori – fa sapere Chiaravalloti – hanno assicurato di riportare la questione al Dipartimento mediante la relazione al Direttore Generale. Inoltre – prosegue -, abbiamo segnalato che i potenziamenti effettuati – poche unità di agenti in prova, a fonte di trasferimenti alle specialità o in altre sedi di Assistenti Capo, Sovrintendenti ed Ispettori, nonché ai continui e massicci, anche prossimi, pensionamenti di queste qualifiche – non sono sufficienti. A fronte di pensionamenti di personale esperto, per il Siap uno non equivale sempre a uno, bisogna prevedere anche alla rivalutazione dell’attuale pianta organica della Questura, inserendo quindi nei potenziamenti futuri anche gradi e ruoli intermedi – Sovrintendenti, Ispettori e Funzionari – per evitare che, con l’attuale trend, ci si ritrovi in pochissimi anni ad avere una Questura composta di soli Agenti i quali sarebbero costretti a svolgere le mansioni superiori pur senza qualifica ed esperienza adeguata”.