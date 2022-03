Premio Faustini, ecco i vincitori della 43esima edizione

Si è riunita presso la sede della Famiglia Piasinteina in via X Giugno 3 – Piacenza, la giuria del Premio di poesia dialettale Valente Faustini per valutare le poesie e i racconti presentati alla 43a edizione del Premio di poesia dialettale piacentina Valente Faustini. Premio realizzato in collaborazione con il Banca di Piacenza che lo sostiene fin dalla prima edizione.

La giuria è composta da otto membri: Andrea Bergonzi, Lucia Favari, Fausto Frontini, Enrico Marcotti, Francesco Mastrantonio, Paola Nicelli, Donatella Pigozzi e Franco Stampais.

Presente anche il razdur della Famiglia Piasinteina Danilo Anelli che ha la funzione di “garante” del lavoro della giuria: non partecipando alla votazione a lui è demandato il compito di ricevere la corrispondenza dei concorrenti con gli elaborati, di predisporre le copie degli elaborati stessi per i giurati assicurando l’anonimato degli autori (le poesie ed i racconti sono indicati con il solo titolo) e di custodire l’archivio con i dati personali dei partecipanti che vengono resi noti, limitatamente ai vincitori, solo al termine dello scrutinio dei voti. A questa edizione del Premio Faustini sono state presentate 13 poesie e 9 racconti.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 19 marzo 2022 alle ore 16 presso la Sala Panini di PalabancaEventi, in via Mazzini 14, Piacernza.

L’esito dei giudizi espressi in trentesimi sono i seguenti:

Vincitori 43a edizione

Sezione poesia

1° Premio Anna Botti

Al rümur dal sileinsi

2° Premio Anna Persi

La perpetua

3° classificato ex aequo a Lamberti Alfredo

Da furgiaron in pension

3° classificato ex aequo a Mario Schiavi

La pipa ad Giacòbb

3° classificato ex aequo a Fabrizio Solenghi

L’ätar presepi

Premio speciale giuria a Silvia Arfini

I to occ’, i me occ’

Premio speciale Luigi Paraboschi a Rino Scrivani

Al traguärd

Menzioni d’onore poesia

a Renata Bussandri con La lengua “ufficiale” ed la me infansia

a Valter Callegari con Pasqua 2019

a Franco Campana con La C. di Identità le scadi – E sum scadì anca me

a Pierluigi Carenzi con Mond all’arversa

a Elena Lamberti con L’araba fenice

a Gianfranco Lamoure con Am ricord…

Sezione racconto

1° classificato ex aequo Anna Botti

Piaseinza is abotta biutiful!

1° classificato ex aequo Giuseppe Spiaggi

I ragazz da “Strä növa”

2° classificato ex aequo Alfredo Lamberti

Ricord d’un nanu ad ses ann: La purtissiön

2° classificato ex aequo Anna Persi

Da Sant’Agnesa in dal ’50

3° classificato Fabrizio Solenghi

Inciostar d’amùr

Premio speciale giuria a Pierluigi Carenzi

Al lüdal di derelitt

Premio speciale Luigi Paraboschi a Pier Giorgio Barbieri

La Crëśma

Menzioni d’onore racconto

a Elena Lamberti con La motunav in sal Po

a Rino Scrivani con Un brev incontar