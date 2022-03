Proseguono i controlli anti-Covid: quattro multati perchè senza green pass

Proseguono nel piacentino i controlli anti-Covid: nell’ultima settimana (21 – 27 marzo) le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 293 servizi con l’impiego di 613 uomini. Nello stesso arco temporale, sono state controllate a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali e delle Unioni dei Comuni 2.607 persone e 351 attività o esercizi commerciali: quattro le persone sanzionate per mancanza del green pass laddove previsto.

Complessivamente – i dati forniti dalla Prefettura -, dallo scorso 6 dicembre, data di entrata in vigore del D.L. 52 del 2021, e sino al 27 marzo 2022, sono state controllate: 73.948 persone per verificare il possesso del green pass di cui solo 86 sanzionate; 9.765 attività commerciali di cui 42 sanzionate (disponendo in n. 1 caso la chiusura provvisoria ai sensi dell’art. 13 del D.L. 52 del 2021 e in 3 casi la chiusura provvisoria ai sensi dell’art.4 del D.L. 19 del 2020). In 29 casi, inoltre, sono state elevate sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale. Quindici invece le persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

“Nonostante il prossimo 31 marzo cessi lo stato di emergenza”, il Prefetto invita “a mantenere comunque alto il livello di attenzione e a rispettare le misure precauzionali che resteranno vigenti”.