Proseguono i venerdì della pace in Sant’Antonino

Dopo la serata ecumenica di preghiera per la pace dell’11 marzo, la basilica del Patrono Sant’Antonino, guidata da don Giuseppe Basini, ospita “I venerdì per la pace”: il 18 e 29 marzo e il 1° e 8 aprile alle ore 19 con la celebrazione della messa; il 15 aprile, alle ore 21, con la Via Crucis.

La frase di papa Pio XII: “Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra!” accompagna l’iniziativa delle giornate di preghiera e di digiuno nella parrocchia cittadina.