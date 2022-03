Provincia, ok ai lavori sui ponti di Tuna e Castelvetro. Interventi anche nelle scuole

È tornato a riunirsi nel pomeriggio del 9 marzo il Consiglio Provinciale di Piacenza, che si è aperto – su invito del presidente Patrizia Barbieri – con un minuto di silenzio per le vittime del conflitto in corso in Ucraina.

Dopo il consueto spazio dedicato alle comunicazioni, il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato il Provvedimento del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2022 con il quale sono state effettuate due operazioni: la presa d’atto (che rientra nelle competenze del Presidente) del preconsuntivo 2021 predisposto dagli uffici, sulla cui base sarà poi redatto il consuntivo vero e proprio che sarà approvato dal Consiglio Provinciale in aprile, e la decisione (portata alla ratifica del Consiglio) di apportare alcune variazioni al bilancio.

Con il Provvedimento è stata reintrodotta (finalmente conclusa la Conferenza dei Servizi) la previsione relativa alla manutenzione straordinaria del ponte sul Po di Castelvetro Piacentino lungo la Strada Provinciale n. 10R Padana Inferiore: è stata reinserita a bilancio per un importo di 7.571.270 euro. Sono stati inoltre inseriti gli stanziamenti di entrata e di spesa riferiti ad uno dei due stralci dei lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento antisismico del liceo Colombini, per 1,2 milioni di euro. È stato infine effettuato l’aggiornamento delle previsioni di bilancio sulla base delle somme per le funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado: gli stanziamenti, da una previsione iniziale di 400mila euro, si assestano a 564mila euro.

Approvato all’unanimità anche il consistente aggiornamento del programma delle opere pubbliche, illustrato dal consigliere provinciale con delega ai Lavori Pubblici Massimiliano Morganti. Con la variazione vengono reintrodotte 18 opere già previste nel 2021, ma posticipate dalla tardiva pubblicazione degli atti di concessione dei finanziamenti statali, dalle procedure espropriative o dal prolungarsi (nel caso delle scuole) dei tempi di progettazione, e se ne aggiungono altre tre (tutte di ricostituzione di corpi stradali) grazie a nuove disponibilità finanziarie. A parte i suddetti lavori al ponte di Castelvetro Piacentino, gli interventi viabilistici più rilevanti sono quelli di manutenzione straordinaria del ponte sul Trebbia di Tuna, per quasi 1,6 milioni di euro, e di rettifica di una porzione del tracciato della Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, ma ogni vallata è interessata in misura significativa.

Per quanto concerne invece gli istituti superiori di competenza dell’Ente, spiccano – oltre all’intervento in due stralci per il Colombini, per un totale di 2,2 milioni – i lavori di miglioramento antisismico per 1,8 milioni da svolgere al liceo Respighi, la rimozione della coibentazione in amianto al Raineri-Marcora (185mila euro) e gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche all’edificio scolastico provinciale di Borgonovo Val Tidone (per 357mila euro).

Il Consiglio Provinciale ha infine approvato il nuovo “Regolamento provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di insegnante e/o istruttore di autoscuola”, abrogando il precedente che risaliva al 2003. Il nuovo regolamento, illustrato da Paola Galvani in qualità di consigliere con delega a Trasporti Pubblici e Mobilità, accoglie tutte le modifiche normative intercorse in questi anni.