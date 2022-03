“Raccogliamo vestiti per i profughi ucraini”, ma le rubano i gioielli di famiglia

Nuovo odioso raggiro, messo a segno da malintenzionati che, come d’abitudine, sfruttano anche l’attualità per carpire la fiducia delle loro vittime.

Lo stratagemma messo in atto a Piacenza nella mattinata del 16 marzo da due donne, probabilmente dell’Est Europa, ha fatto proprio leva sulla solidarietà diffusa, nata dal conflitto in Ucraina. Le due donne infatti hanno citofonato a casa di una anziana, riferendo di essere venute a raccogliere abiti da donare ai profughi ucraini giunti in Italia in questi giorni. La padrona di casa, impietosita dalla richiesta, ha fatto entrare le due straniere. Quando queste si sono allontanate, però, si è accorta della sparizione di alcuni oggetti d’oro di famiglia.

“A tal proposito – ricorda la Questura di Piacenza – che i truffatori sono abili affabulatori, maestri ad impietosire le persone più sensibili e indifese, pertanto le persone anziane, ma anche i giovani, possono essere le vittime designate di questi raggiri. Si ricorda, anche, che non sono previste raccolte porta a porta a favore dei profughi ucraini, in ogni caso all’occorrenza si consiglia di chiamare subito il 112 o il 113”.