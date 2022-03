Raccolta pro Ucraina della chiesa ortodossa romena di San Sepolcro

La chiesa ortodossa romena di Piacenza, “Biserica Ortodoxă Română” con sede in San Sepolcro (via Campagna 79), promuove una raccolta di fondi e di generi di prima necessità per la popolazione Ucraina colpita dalla guerra. Ecco il messaggio:

“Amati credenti, in queste condizioni di guerra, abbiamo il dovere morale di sostenere i nostri vicini in Ucraina, molti che soffrono a causa delle loro mancanze, lasciando le loro case e famiglie. Da oggi fino a domenica raccoglieremo, presso la chiesa, prodotti sanitari di primo soccorso, prodotti per l’igiene per donna e bambino, coperte nuove, lenzuola nuove, materassi nuovi, cuscini nuovi, prodotti per la casa, conserve di carne e pesce, biscotti. Per le donazioni usate il conto della Parrocchia: Chiesa Ortodossa Romena IT40B0306909606100000176718″

Per la raccolta dei prodotti la Chiesa sarà aperta: lunedì, martedì, mercoledì 8-12.00; 18-20.00

– Venerdì 18-20.30

– Sabato 14-17.00

-domenica 9-13.00

Vi esortiamo ad essere generosi con i nostri fratelli in grande difficoltà! Ognuno oggi svuoti la sua dispensa e, secondo la possibilità di ciascuno, con tutta la sua coscienza, possa mettere il nostro cuore e i nostri beni a sostegno dei provati dalla guerra.

Prof. Gh. Ursachi