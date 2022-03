Rancan apre la campagna elettorale della Lega attaccando Tarasconi, De Micheli e Gazzolo

Un post sui social per lanciare la campagna elettorale della Lega alle comunali 2022: Matteo Rancan, capogruppo in Regione e possibile candidato nella lista del suo partito, attacca la portacolori del centrosinistra indicata dal Pd Katia Tarasconi e le altre esponenti dem che hanno dichiarato il loro sostegno alla consigliera regionale.

Rancan si chiede: “Il Pd ha forse in parte dimenticato il passato politico del suo esponente regionale che ha già ricoperto l’incarico di Assessore al Commercio della città dal 2007 al 2015? Per intenderci, quindi, Tarasconi ha fatto parte della nota fallimentare amministrazione di Paolo Dosi. In altre parole, fa un po’ sorridere che la sinistra oggi pensi di presentare una figura che i piacentini non hanno più voluto all’interno dell’amministrazione cittadina, con il chiaro segnale dato dall’elezione di Patrizia Barbieri. Fa ulteriormente sorridere che la stessa papabile candidata ottenga l’appoggio di due figure di grande spicco della politica piacentina: Paola De Micheli e Paola Gazzolo”.

E aggiunge: “Un tridente d’attacco per la sinistra piacentina che parla al femminile, ma che al contempo rappresenta tutto il contrario di quello che la consigliera Tarasconi auspicava per il suo partito in una famosa assemblea nazionale del Pd quando urlò a gran voce il Ritiratevi tutti”.

Ecco il post di Rancan: