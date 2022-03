Regionali nuoto, la Vittorino chiude con due medaglie: Carini e Vassena sul podio

Si chiude con due medaglie il bilancio della Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di nuoto. La seconda parte delle gare, andate in scena nei giorni scorsi a Milano (prove maschili) e a Monza (femminili), ha infatti visto salire sul podio sia Giacomo Carini che Nicola Vassena.

Carini, tesserato anche per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle, è sceso in vasca nella gara dei 100 farfalla Senior fermando il cronometro su 54”,74, tempo che gli ha garantito la medaglia d’argento. Vassena, invece, dopo aver sfiorato il podio nelle gare di due settimane fa, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 misti Cadetti (2002-2003) con l’ottimo crono di 4’29”,70, tempo con cui è anche riuscito a qualificarsi per i Campionati italiani di categoria, in programma a fine mese a Riccione; per Vassena anche il decimo posto nei 200 dorso (2’072;97) e nei 200 rana (2’25”,46) e il quattordicesimo nei 100 dorso (59”,64).

Quinto posto finale, invece, per Federico Gobbo nei 50 rana Junior (2004-2005) che ha chiuso la gara con il proprio personale in 29”,59, classificandosi poi ventesimo nei 200 rana (2’25”,43). Sempre tra gli Junior, Tommaso Martini ha chiuso in dodicesima posizione i 200 rana (2’22”,93) e in ventesima i 50 rana (30”,29). Tra i Cadetti (2002-2003) Tommaso Agosti si è classificato dodicesimo nei 200 dorso (2’09”,83) e quindicesimo nei 100 dorso (59”,70), firmando in entrambe le gare i propri personali. Nella categoria Ragazzi (2006-2007) ventesimo posto per Alessandro Zangrandi nei 400 misti (4’49,73, personale), quarantaseiesimo per Riccardo Albasi nei 200 rana (2’36”,33) e cinquantatreesimo per Leonardo capoluoghi nei 200 dorso (2’22”,72).

Nelle gare femminili ottima prova per Matilde Zucchini, quinta nei 200 rana Senior con un crono di 2’34”,85. Nella categoria Junior (2006-2007) Alice Montavoci ha chiuso undicesima i 400 misti con il proprio personale di 5’13”,00 e ventiquattresima i 100 farfalla (1’06”,49). Nella categoria Ragazze (2008-2009) ventesimo posto e record personale per Noemi Petrarelli nei 200 dorso (2’29”,58) e ventitreesimo nei 100 dorso (1’08”,55); trentunesima posizione per Letizia Brambilla, con primato personale, nei 200 dorso (2’31”,85) e trentatreesimo posto nei 100 dorso (1’09”,94); Giulia Chiappini ha chiuso ventitreesima i 400 misti (5’31”,12), trentunesima i 200 rana (2’54”,12), quarantunesima i 200 dorso con primato personale (2’35”,36) e quarantaseiesima i 200 stile libero(2’22”,73).

Primati personali anche per Sara Graziotti nei 200 rana (3’00”,14) e per Giulia Ghidoni nei 200 stile libero (2’19”,82), entrambe con il quarantaduesimo posto finale.