Renate-Piacenza, attiva la prevendita dei biglietti

E’ attiva la prevendita dei biglietti per la gara Renate – Piacenza in programma mercoledì 16 marzo alle ore 18 presso lo stadio “Città di Meda” di Meda, valevole per la 13^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022. I biglietti potranno essere acquistati on line o presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket. L’elenco completo delle rivendite è consultabile al link: https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv.

Il prezzo dei tagliandi d’ingresso:

– Tribuna ospiti Verde: € 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,46 commissione di servizio (riservato ai sostenitori della squadra ospite);

– Tribuna Centrale Rossa: € 15,00 intero + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,66 commissione di servizio (€ 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,46 commissione di servizio ridotto per donne, under 14 o Over 65);

– Tribuna Laterale Azzurra: € 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,46 commissione;

– Tribuna Vip Gialla: € 20,00 + € 2,00 diritto di prevendita + € 0,88 commissione.

I biglietti relativi al settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19 di martedì 15.03.2022; i biglietti relativi a tutti gli altri settori saranno in vendita fino alle ore 12 di mercoledì 16.03.2022. I possessori di tagliando d’ingresso dovranno necessariamente presentarsi muniti di Green Pass Rafforzato ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore) come previsto D.L. 229/2021.