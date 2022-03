Restano bassi i numeri delle vaccinazioni: 2mila in una settimana, solo 1300 prenotazioni

Come già nelle ultime settimane, si conferma una stagnazione nell’incremento della copertura vaccinale nel piacentino. A dirlo i numeri riportati nell’ultimo report settimanale dell’Ausl sull’andamento della pandemia sul territorio: nel corso dell’ultima settimana sono state fatte 2036 somministrazioni, in larga parte si tratta di III dosi. La percentuale dei vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile over 12 si attesta ancora sul 90,2%. Al momento si mantengono molto basse anche le prenotazioni: appena 112 persone per il ciclo primario, 1.136 per il booster, 113 per la quarta dose.

Si ricorda che, dalla scorsa settimana, la rete dei centri vaccinali è stata riorganizzata con giorni e orari di apertura limitati per le 5 sedi attive: le informazioni sono consultabili sul sito www.covidpiacenza.it. Le sedute dedicate alla fascia 5-11 anni sono in programma il 30 marzo e il 2 aprile, al mattino in Arsenale. Per quanto riguarda il vaccino Novavax, è prevista una mattinata di somministrazione il 29 marzo. In riferimento alla IV dose, possono accedere alla somministrazione i cittadini con fragilità, dai 12 anni in su, che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale.

È possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 800 651 941 oppure recandosi a uno degli sportelli CUP del territorio. Sarà il medico vaccinatore del Centro vaccinale in fase di anamnesi a effettuare il controllo clinico sulla eleggibilità alla quarta dose per procedere con la somministrazione.