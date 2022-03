“Ricuciamo la pace”, alla Galleana i bimbi del V circolo dicono no alla guerra. Un’iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Piacenza, per sensibilizzare gli alunni sui temi della pace e dell’accoglienza, oltre a dare un segnale tangibile di protesta contro la guerra.

Per una giornata intera il parco cittadino è stato invaso da canti di pace e dagli elaborati realizzati dai bambini, che si sono dati il cambio, insieme agli insegnanti, fino al tardo pomeriggio.

Ad accogliere gli alunni e i genitori che hanno voluto partecipare alla manifestazione, la preside del V circolo Monica Caiazzo, insieme agli assessori Jonathan Papamarenghi e Paolo Mancioppi, lo scrittore Matteo Corradini e Rita Croci, dell’ufficio scoalstico provinciale.