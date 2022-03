Rifondazione “No al nuovo ospedale. Dopo le elezioni chiederemo lo stralcio del progetto”

“Apprendiamo dagli organi di stampa che il 62% della popolazione interpellata per il sondaggio è contraria in toto alla realizzazione di un nuovo ospedale o, comunque, alla sua costruzione nell’area selezionata dall’attuale Giunta. Sappiamo bene che i (de)meriti del nuovo ospedale siano da dividersi tra la sindaca Barbieri e l’ex sindaco Dosi, però non neghiamo di provare una certa soddisfazione nel leggere i risultati di tale sondaggio”.

Lo scrive in una nota la segreteria del partito di Rifondazione Comunista di Piacenza, a commento del sondaggio sulla realizzazione del nuovo ospedale, promosso da Officina delle Idee, laboratorio politico dell’ex onorevole della lega Massimo Polledri. Il 62% degli intervistati dice di essere contrario alla costruzione di un nuovo ospedale, mentre il 13% sostiene che debba essere scelta un’area diversa da quella indicata dall’attuale amministrazione. Il restante 25% invece è a favore.

“Rifondazione Comunista si è schierata da subito (appoggiando la posizione del consigliere Rabuffi) contro il progetto e, poi, contro la scelta di realizzarlo alla Farnesiana. Il Circolo di Piacenza non ritiene utile alla città un nuovo ospedale che dovrebbe portare a una riduzione dei posti letto e del personale impiegato, bensì abbiamo sempre proposto un ammodernamento dell’attuale struttura con l’implementamento di strumentazione più recente rispetto all’attuale. Assieme a questa richiesta, mai ascoltata da nessuna delle due ultime giunte comunali, abbiamo sempre proposto anche di non snaturare il carattere locale della sanità con l’accorpamento in una singola struttura dei vari poli ospedalieri dislocati in Provincia perché crediamo siano da potenziare, come dimostrato dall’attuale pandemia, la medicina del territorio e l’intervento domiciliare”.

“All’indomani del sondaggio in questione chiediamo all’attuale Giunta e a quella che si insedierà a Palazzo Mercanti tra qualche mese di ripensare al progetto in essere, se non di abdicare completamente all’idea di costruire un nuovo complesso ospedaliero”.