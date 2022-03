Riscoprire Piacenza con visite guidate lungo itinerari insoliti

In vista della primavera, proseguono le visite guidate a tema promosse grazie alla sinergia tra Comune di Piacenza, Agenzia Itinere Srl, sportello Iat-R di piazza Cavalli e le guide turistiche abilitate del territorio.

Se, domenica scorsa, si è celebrata la ricorrenza dedicata alle donne con il tour “Venere in armi”, il 13 marzo sarà la volta di “Piacenza animalière – Animali fantastici e dove non trovarli”: dalle 15 alle 16.30, il percorso condurrà dall’ombra di Palazzo Gotico a piazza Sant’Antonino e piazza Duomo, narrando la storia della città con particolare attenzione non solo ai monumenti, ma innanzitutto alle sculture di forma animale e al loro valore simbolico. Alle iconiche statue equestri del Mochi si aggiungeranno altre figure da scoprire, talvolta appartenenti al mondo fantastico come il grifone del Duomo.

Domenica 20, sempre dalle 15 alle 16.30, “Occhi aperti su Piacenza: caccia all’indizio!”. Non poteva mancare un’avvincente caccia al tesoro a tema culturale: a partire dal racconto dedicato a monumenti e piazze del centro storico, bambini e accompagnatori adulti saranno divisi in due squadre con il relativo capitano, cui verranno consegnate domande e indizi per andare alla ricerca dei dettagli più curiosi sul patrimonio artistico e culturale della città. Tappa dopo tappa, la guida illustrerà la storia che si cela dietro ogni scoperta, riservando ai partecipanti il tesoro finale messo a disposizione dallo Iat-R.

Si snoderà dalle 15 alle 17, partendo da piazzale delle Crociate, l’itinerario del 27 marzo, “Un pomeriggio sulla via Francigena”, che porterà – come pellegrini medievali – alla scoperta delle tante chiese sorte lungo le vie cittadine, ancora oggi esistenti, a partire dal diario di viaggio dell’arcivescovo Sigerico che, nel suo cammino di ritorno da Roma verso la Diocesi di Canterbury, sostò nell’antica Placentia come 38° tappa. Sarà l’occasione per conoscere la storia degli edifici religiosi che un tempo offrivano conforto e sollievo ai fedeli, rifocillandoli prima che ripartissero verso una nuova meta. A cominciare dalla basilica di S. Maria di Campagna, luogo di sepoltura dei primi martiri piacentini, per questo uno dei più antichi templi di devozione e di pellegrinaggio della città.

La gestione delle prenotazioni e dei pagamenti avverrà tramite l’ufficio Iat-R in piazza Cavalli (0523-492001, iat@comune.piacenza.it): il costo delle visite per adulti è di 10 euro dai 12 anni in su; le visite per bambini hanno invece un costo di 7 euro per ogni partecipante oltre i 6 anni e 3 euro per ogni adulto accompagnatore.