Giovedì 24 marzo, presso il locale Ginger di Ziano Piacentino, si è svolta un’importante Conviviale di Interclub tra il Rotary Club Valtidone e il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, dedicata al tema della violenza di genere.

È doveroso parlare di questo fenomeno sempre, non solo durante le varie ricorrenze, per sensibilizzare la comunità verso tutte le forme di violenza che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. La violenza può essere psicologica, fisica o sessuale, e include anche gli atti persecutori, il cosiddetto stalking, fino ad arrivare allo stupro e al femminicidio.

Durante la serata, i Presidenti Tiziana Meneghelli del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda e Marco Gallonelli del Rotary Club Valtidone, con le socie Caterina Abbondotti, Valentina Stragliati e Katia Gentili, hanno presentato le relatrici della serata: Dott.ssa Maria Pia Romita, già Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza che ha illustrato gli aspetti normativi relativi ai reati contro le donne, tra cui il Codice Rosso; Dott.ssa Mariateresa Berté, Psicologa e Psicoterapeuta del Centro Antiviolenza di Piacenza, Dott.ssa Serena Merli, Psicologa e Criminologa del CIPM Emilia, Dott.ssa Letizia Bricchi della Casa Protezione della Giovane.

La socia del Rotary Valtidone, Valentina Stragliati, ha illustrato inoltre alcuni dati relativi al fenomeno riguardanti la nostra regione: “la pandemia ha esacerbato problematiche preesistenti, nel primo semestre 2021 le chiamate al numero antiviolenza 1522 sono state 520 contro le 460 nello stesso periodo del 2020. Inoltre, i numeri della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati evidenziano che nel 2022 il 100% dei reati contro la persona segnalati a questo Ente sono relativi alla violenza sulle donne. Pertanto è necessario un cambio di paradigma culturale facendo prevenzione sulle nuove generazioni”.

Il ricavato della serata finanzierà due service rotariani. Il primo è destinato a un progetto realizzato di concerto dal Centro Antiviolenza e dal CIPM Emilia, sede di Piacenza, rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, finalizzato a sensibilizzare i giovani contro gli stereotipi genere e a prevenire condotte violente. Il secondo service è dedicato a un progetto di accoglienza e prevenzione della dispersione scolastica di minori figli di profughe ucraine attualmente ospitate presso la Casa Protezione della Giovane.

“Il Rotary interviene su tematiche di interesse sociale trasversali; abbiamo voluto dare il nostro contributo per prevenire e contrastare la violenza di genere, fenomeno purtroppo sempre in crescita, oltre che per supportare e aiutare le donne ucraine in fuga dalla guerra e accolte nella nostra provincia” hanno dichiarato i presidenti Marco Gallonelli e Tiziana Meneghelli.

