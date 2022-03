Ruba una borsetta in un bar di Podenzano, individuato e denunciato

Ruba una borsetta in un bar, individuato e denunciato dalla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa in un bar di Podenzano, dove un avventore è entrato subito dopo l’apertura; con un espediente ha distratto la titolare, inducendola ad allontanarsi dalla propria borsetta. In un attimo l’uomo ha afferrato la borsetta – che conteneva una cospicua somma di denaro ed altri effetti personale – per poi lasciare rapidamente il locale facendo momentaneamente perdere le proprie tracce. Questa la dinamica accertata dalla Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero, dopo una tempestiva indagine sui fatti.

Gli agenti, una volta ricevuta la denuncia da parte della donna vittima del furto, hanno avviato gli accertamenti per individuare il responsabile. Tramite la dettagliata descrizione dell’uomo ed altre informazioni specifiche fornite dalla titolare del bar, hanno scandagliato le possibili piste, anche visionando ed acquisendo le immagini di videosorveglianza – sia pubbliche che private – presenti in zona e sentendo potenziali testimoni. L’esito dell’attività ha permesso di individuare un sospettato, un uomo della provincia di Piacenza. Tutti gli elementi raccolti dalla Polizia Locale sono stati quindi trasmessi alla Procura della Repubblica di Piacenza, che ha disposto la perquisizione a carico della persona sospettata del furto.

La perquisizione, eseguita dagli agenti della Polizia Locale, ha permesso di rinvenire uno degli effetti contenuti nella borsetta, confermando quindi i sospetti a carico dell’indagato che, dopo la redazione degli atti di rito, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.