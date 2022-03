Rugby B, l’Everest Piacenza torna al successo contro il Lecco

Nella 12esima giornata di campionato l’Everest Piacenza Rugby, reduce da due sconfitte consecutive, torna alla vittoria di fronte al proprio pubblico.

Vittoria sofferta e partita non spettacolare. Da una parte il Piacenza che avverte la pressione di un confronto che era costretto a vincere per non perdere contatto con le altre candidate alla promozione che, come da pronostico, si aggiudicano i rispettivi confronti. Dall’altra il Rugby Lecco, apparso a proprio agio sul campo del Beltrametti e artefice e di un’ottima prestazione difensiva, con placcaggi sempre efficaci e spesso raddoppiati. I biancorossi partono subito all’attacco e dopo solo quattro minuti si portano in vantaggio grazie ad un calcio di punizione agevolmente trasformato da Trabacchi. Il vantaggio sembra spuntare le armi della formazione piacentina che lascia l’iniziativa alla squadra ospite che al 10’ riesce a pareggiare grazie a un piazzato proprio davanti ai pali. Complice un cartellino giallo rimediato dal tallonatore Alberti che lascia la squadra piacentina in 14, il Lecco si fa più aggressivo ma, nonostante la superiorità numerica, spreca malamente almeno due ottime occasioni per concludere in meta. Nei minuti di recupero del primo tempo il Lecco sbaglia anche una facile occasione calciando fuori dai pali una punizione concessa dall’arbitro per un fallo della mischia piacentina.

Il primo tempo si chiude sul 3 pari, risultato che non cambierà per gran parte del secondo tempo per la predominanza di entrambe le difese sugli sterili attacchi condotti dalle due squadre. Al 30’ della ripresa gli uomini di Grangetto non sfruttano l’occasione di un facile calcio di punizione all’interno dei 22 metri del Lecco optando per una mischia, scelta ai più parsa incomprensibile. La mischia si risolve poi a vantaggio del Lecco che così riesce ad allontanare gli avversari dalla propria area di meta. Al 37’ il Piacenza spreca un altro calcio non impossibile e si arriva così al 40’ quando, dopo una serie di attacchi da parte degli avanti della squadra ospite e grazie a una svista dell’arbitro che non si accorge di un “in avanti” lecchese, viene violata l‘area di meta dei padroni di casa. La trasformazione non riesce e sul punteggio di 3-8 l’Everest Piacenza mette in campo la grinta che mancava da tutta la partita e, dopo alcune percussioni di Casali, trova la via della meta. La facile trasformazione porta il Piacenza in vantaggio 10 a 8. Il tempo di riprendere il gioco e l’arbitro fischia la fine della partita. Riprende così la corsa dei biancorossi che domenica prossima saranno attesi dall’incontro al vertice sul difficile campo dei milanesi del CUS.

EVEREST PIACENZA 10 – LECCO 8

EVEREST PIACENZA: Beghi (27’ Franchi), Mas, Crotti, Sanchez, Grandi (8’st Nosotti), Castagnoli (19’st Bertorello), Trabacchi J. (1’st Negrello), Fornari, Marazzi, Roda (8’st Battini), Casali Ale., Casali Alb., Rapone, Alberti M., Alberti A. All: Grangetto

LECCO: Sala, Alippi, Mauri (24’st Cavallo), Rusconi, Malzanni (16’st Riva) , Zappa, Rossi, Fumagalli (19’st Biffi), Catania, Colombo, Valentini, Orlandi, Shalby, Vacirca (15’st Turati), Butskhrikdze. All: Damiani

Arbitro: Vidackovic di Milano.

Note: cartellino giallo al 16’ per Alberti M.

Marcatori: 4’ cp Trabacchi J. (3-0); 8’ cp Sala (3-3); secondo tempo: 33’ mt Rusconi (3-8); 38’ mt Casali Ale. Tr Sanchez (10-8)

La partita è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita con aggiornamenti flash e interviste dai microfoni di Stadio Sound.