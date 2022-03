Sabato Europa Verde incontra i cittadini: verranno piantati 35 alberi

Europa Verde Piacenza organizza la sua prima uscita nel verde cittadino. Sabato 26 marzo, a partire dalle ore 15, il gruppo locale di Europa verde si troverà presso il Bosco degli Alpini (Via Carini) per un pomeriggio dedicato al verde piacentino.

“In questa occasione – spiegano – verranno piantati i trentacinque alberi raccolti con l’iniziativa “Un albero per un calendario” organizzata sempre da Europa Verde a gennaio di quest’anno. In seguito, alle ore 16, ci sposteremo nei pressi del Parco di Montecucco, dove finiremo di piantare gli ultimi alberi. Inoltre, approfitteremo di questa giornata per munirci di sacchi e guanti che utilizzeremo per ripulire dai rifiuti queste aree verdi. Invitiamo la cittadinanza piacentina a partecipare numerosa, dato che sarà anche un momento di confronto, dove ascolteremo le idee, i problemi, i dubbi, le proposte dei cittadini, cercando di pensare ad una Piacenza dal futuro più verde e sostenibile”.

“Chiunque sia interessato può contattarci liberamente alla nostra email europaverdepc@gmail.com, oppure tramite i nostri canali social”.