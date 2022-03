Salgono ancora i contagi: + 31,8% negli ultimi 7 giorni. 33 positivi nelle Cra

Si conferma in crescita, per la seconda settimana consecutiva, la curva dei contagi a Piacenza. Negli ultimi sette giorni (14-20 marzo), sono stati registrati 983 nuovi positivi con un incremento del 31,8%. E’ quanto riporta l’ultimo report diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio.

263 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Numeri dei contagi in aumento rispetto alla scorsa settimana anche in Emilia Romagna (+ 20,8%), così come in Lombardia (+39,3%) e nel resto del Paese (+40,7%). Il numero dei nuovi positivi è di 346 su 100mila abitanti a Piacenza, 532 in Emilia Romagna, 824 in Italia. Nella settimana scorsa sono stati eseguiti 6706 tamponi, in linea con la settimana precedente: la percentuale dei nuovi positivi rispetto al numero di test eseguiti sale dall’11,4% al 14,7%.

L’incidenza sale in tutte le fasce d’età e in particolare tra i giovani fino a 18 anni, dove i casi ogni 100mila abitanti passano da 368 a 527.

QUARANTENA – Di pari passo sale anche il numero delle persone complessivamente in quarantena o isolamento, che passa da 1.101 a 1.362. Sono positive 1.200 persone, mentre i contatti stretti o rientri da zone a rischio sono 162.

USCA – Un ulteriore segnale di incremento arriva, ancora una volta, dalle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale. Le chiamate medie giornaliere sono salite da 28,3 a 34,1: nella scorsa settimana sono stati 239 i cittadini che hanno richiesto l’intervento delle squadre.

CRA – Più che raddoppiati invece in sette i giorni i casi positivi all’interno delle Cra, passati da 15 a 33 (23 tra gli ospiti e dieci tra gli operatori).

OSPEDALE – La media giornaliera degli accessi in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid è di 4 casi. Continua, per ora, la discesa dei ricoveri in ospedale: la media settimanale è di 46 (erano 62 nei sette giorni precedenti). Il 20 marzo si contavano 39 degenti positivi. Stazionaria anche la situazione in Terapia intensiva, con tre casi. I decessi della settimana sono stati quattro, tutte persone di eta superiore agli 80 anni.