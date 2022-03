San Nicolò, due eventi gratuiti al Centro Culturale

Centro Culturale di San Nicolò, in programma due appuntamenti serali tra salute e teatro.

Entrambe le iniziative sono patrocinate dal Comune di Rottofreno: si parte mercoledì 9 marzo – dalle ore 20 alle ore 23 – con l’incontro “Manovre disostruzione vie aeree in età pediatrica/Sonno sicuro/Taglio alimenti per bambini in sicurezza”, aperto gratuitamente alla cittadinanza. Realizzata dall’associazione ReLife 2020 Association, presieduta da Cristina Bolzoni. Posti limitati, iscrizione obbligatoria.

Venerdì 11 marzo – dalle ore 21 alle ore 22.30 – si terrà poi la performance teatrale “Semplicemente Donne” rivolta gratuitamente a tutta la cittadinanza in occasione della “Festa della Donna”. Realizzata dall’associazione culturale/teatrale Quarta Parete, con regia del presidente Tino Rossi.

Per l’accesso è necessario il green pass e l’utilizzo della mascherina FFP2