Sanzioni alla Russia, salta l’evento al Municipale con il Balletto Yacobson di San Pietroburgo

A causa del conflitto in corso in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, che non consentono agli artisti di poter raggiungere l’Italia, il Balletto Yacobson di San Pietroburgo ha sospeso la tournée, che domenica 27 marzo 2022 avrebbe dovuto fare tappa, tra i vari teatri, anche al Municipale di Piacenza con il balletto Giselle, nell’ambito della Stagione Danza 2022. Lo spettacolo è stato quindi annullato, di fronte all’impossibilità di organizzare la trasferta nella situazione corrente. Confermata la disponibilità della compagnia a riprogrammare per un’altra stagione la tournée, purtroppo già oggetto di cancellazione nella primavera di due anni fa a causa della pandemia da Covid-19.

I biglietti già acquistati per “Giselle” verranno rimborsati presentando richiesta alla Biglietteria del Teatro Municipale, all’indirizzo e-mail biglietteria@teatripiacenza.it, che fornirà tutte le istruzioni per la procedura di rimborso.