Lo scorso 8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Sarmato ha voluto rendere omaggio a una figura importante per il paese: la maestra Maria Antonietta D’Agostino, tragicamente scomparsa nel giugno 2020 in un incidente d’auto insieme al marito, Antonio Sarracino.

D’Agostino ha insegnato alla scuola primaria di Sarmato per moltissimi anni, crescendo generazioni di alunni; la notizia della scomparsa improvvisa era stata un fulmine a ciel sereno per tutta la comunità, lasciando tutti sconvolti. Simbolo della memoria è una pianta di lagerstroemia posizionata all’ingresso della scuole di via Moia, che avrà fiori di un colore intenso a ricordare l’allegria e la vitalità di Maria Antonietta. Presenti alla posa della pianta anche gli ex studenti e le ex colleghe dell’insegnante, il dirigente scolastico e l’associazione Aido di cui Maria Antonietta e Antonio facevano parte, che si sono uniti all’amministrazione comunale e al consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi in un momento di ricordo e di condivisione.

“Nella giornata internazionale della donna celebriamo una figura che con passione e generosità si è dedicata a generazioni di studenti” afferma la sindaca Claudia Ferrari “Nel ringraziare i parenti per essere presenti, voglio stringermi a loro nel ricordo e contemporaneamente rivolgermi a bambine e bambini raccontando di Maria Antonietta, una donna piena di energia, entusiasmo e gioia: caratteristiche importanti per vivere una vita piena e per trasmettere i propri valori con passione.”

“Oggi non vogliamo piangere ma omaggiare il tuo ricordo con il sorriso” afferma la collega Barbara Capelli, a nome delle insegnanti, poco prima della posa della pianta, i cui fiori dai colori vivacissimi accoglieranno bambine e bambini all’ingresso della scuola. (nota stampa)