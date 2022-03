Scatta l’ora legale mentre il caro bollette frena

Torna l’ora legale nella notte tra il 26 e il 27 marzo. Alle due le lancette dell’orologio dovranno essere spostate avanti di un’ora. Mai come quest’anno la prospettiva di perdere un’ora di sonno regalerà sonni tranquilli.

Secondo Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nei 7 mesi in cui sarà in vigore l’ora legale l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie.

“Spostando in avanti le lancette di un’ora, si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento” fa sapere la società. Dando così un taglio ai consumi, in un momento in cui il prezzo dell’energia è alle stelle.