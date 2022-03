“Scene da processo per stupro”, spettacolo all’auditorium di Rivergaro

In occasione della giornata internazionale della donna, comunemente chiamata Festa della Donna che è stata istituita in Italia nel 1922, l’Assessorato alla cultura del Comune di Rivergaro offre alla cittadinanza la visione dello spettacolo teatrale “Scene da processo per stupro” tratto da un docu-film della RAI del 1978.

Lo spettacolo è incentrato sul primo processo per stupro ripreso in Italia dalle telecamere della Rai e mandato in onda nell’Aprile successivo; la visione è talmente scioccante che il pubblico ha richiesto e ottenuto una replica in prima serata. Lo spettacolo teatrale, in programma domenica 6 marzo alle ore 18 presso l’Auditorium di Rivergaro, ricalca ciò che è realmente accaduto e vuole essere un cammino di presa di coscienza all’interno del pensiero collettivo, anche attraverso la provocazione data dal linguaggio utilizzato dai vari giudici, molto crudo, al fine di scuotere coscienze. Una lotta al giudizio facile, che nonostante tutte le conquiste fatte, continua a serpeggiare ed è la ragione principale per cui, anche oggi, tante donne non denunciano i propri partner violenti: sentono il peso di una colpa che non hanno e provano vergogna nel denunciare. La conclusione del processo è volutamente lasciata allo spettatore, che viene spinto alla riflessione su fatti reali che purtroppo continuano ad accadere.

Lo spettacolo è patrocinato e sostenuto dal Comune di Rivergaro e patrocinato dal centro Antiviolenza Telefono Rosa Piacenza – La città delle donne ODV. Ideazione, comunicazione, organizzazione: Stella Piazza Regia, drammaturgia, coordinamento: Filippo Arcelloni. Prenotazione al numero 3356924694 (anche Whatsapp)