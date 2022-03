Sciolti i consigli comunali di Cerignale e Corte Brugnatella. Luigi Swich commissario

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con propri decreti in data 21 marzo 2022, adottati su proposta del Ministro dell’Interno, ha sciolto i Consigli Comunali di Cerignale e Corte Brugnatella, nominando il Viceprefetto, dott. Luigi Swich, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione di entrambi i Comuni fino all’insediamento degli organi elettivi. A darne comunicazione la Prefettura di Piacenza. Al Commissario sono conferiti i poteri spettanti ai consigli comunali, alla giunta ed al sindaco. I decreti sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I sindaci di Cerignale, Massimo Castelli, e Corte Brugnatella, Mauro Guarnieri, – lo ricordiamo – si erano dimessi nelle scorse settimane a seguito del coinvolgimento nella maxi inchiesta sulla presunta corruzione negli appalti: il viceprefetto Switch era stato nominato commmissario per la provvisoria gestione dei due Comuni.