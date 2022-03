Sconfitta per il Dream Team contro Asti all’esordio in campionato

Nella prima giornata del campionato di basket Open Fisdir, la formazione piacentina Dream Team esce sconfitta dal match casalingo contro la buona formazione di Asti.

Pegaso passa subito a comandare nel primo quarto (12-7) con una manovra più fluida e una buona vena realizzativa; la squadra di Fontana-Marangon fatica a riprendere le redini del gioco, ma alla fine del secondo quarto (10-11) manca di poco il sorpasso dovuto a diversi errori sotto canestro. Anche nel terzo quarto la differenza è di un solo punto (9-10), ma nel quarto sale in cattedra la brava Scioscio per la squadra di Asti che con dieci punti mette in cassaforte il risultato: finale 35-49. In evidenza per i piacentini Ricciardi, Channani, Poggi, per Pegaso Scafidi, Scioscio, Didomenicantonio.

CAMPIONATO OPEN FISDIR LIVELLO BASE

SPECIAL DREAM TEAM PC-GHS PEGASO ASTI 35-49

ASD SPECIAL DREAM TEAM: BONACINA 15, ROSSI 4, RICCIARDI 6 ,MARANGON 3, BOSELLI, GIROMETTI 2, VITELMI 1, SAAVEDRA 2, POGGI, VERONESI, CHANNANI 2. ALL. FONTANA-MARANGON

GHS PEGASO ASTI: MONACO 2, DIDOMENICANTONIO 3, NOTARIANI 6, PEPE 2, DUKA 2, SCAFIDI 4, MAZZUCCO 8, SCIOSCIO 22, PIACENZA. ALL. SODANO-RATTAZZO

ARBITRO PEZZA L.