Scontro al semaforo di via Alighieri con via Conciliazione a Piacenza nella mattinata del 29 marzo. Il bilancio è di due feriti, soccorsi dai sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca e con un’ambulanza della Croce Rossa, condotti al Pronto Soccorso cittadino per ricevere le cure del caso.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli incidentati. Per la rimozione dei detriti e il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.