Scontro tra una Fiat Panda e un’Audi alle porte di Gossolengo, ferito 81enne.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, domemica 20 marzo, lungo Strada Agazzana. La Panda sarebbe uscita da una strada secondaria e immettendosi sulla Strada Agazzana sarebbe entrata in contatto con l’Audi. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza intervenuti con due pattuglie. Illeso il conducente della piccola utilitaria mentre è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa e trasportato in ospedale l’ottantunenne al volante dell’Audi: le sue condizioni non sono gravi. Congestionato il traffico, con code che si sono formate in entrambe le direzioni. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.