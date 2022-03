Scontro auto-moto alle porte di Fiorenzuola

Incidente nel pomeriggio del 10 marzo lungo la provinciale di Bardi, alle porte di Fiorenzuola: coinvolte una vettura ed una moto, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Fortunatamente né la donna al volante della vettura, né l’uomo in sella alla due ruote hanno riportato gravi conseguenze: entrambi sono stati medicati sul posto dai sanitari della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola e dal personale infermieristico del 118 e non è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso. Allertato inizialmente anche l’elisoccorso, che ha poi fatto rientro a Parma.