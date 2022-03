Scontro fra due mezzi all’imbocco del ponte di Tuna

Scontro tra due vetture lungo la strada che collega Gossolengo a Rivergaro, all’imbocco della bretella per il ponte di Tuna.

Coinvolti in uno scontro un furgone Fiat Talento e una Lancia Ypsilon. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia Valluretta. Per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco e per l’assistenza sanitaria un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza. Non si registrano feriti.