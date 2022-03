Scontro lungo la provinciale a Castelvetro, due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 marzo a Castelvetro (Piacenza).

A scontrarsi, intorno alle 18, lungo la provinciale 10 poco prima del ponte sul Po, due vetture, una Bmw e una Ford (nella foto). Sul posto i soccorsi sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l’auto medica del 118 di Cremona: le persone rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, dopo le prime cure sono state condotte per accertamenti al Pronto Soccorso di Cremona. Dei rilievi si occupano i carabinieri della Stazione di Cortemaggiore.