Scontro tra auto e bici in via Farnesiana: ferita una donna di 40 anni

Incidente lungo via Farnesiana a Piacenza, all’altezza di via Don Borea, poco dopo le 9 di giovedì 3 marzo.

Secondo una prima ricostruzione, una donna di 40 anni, mentre era in sella alla propria bicicletta e stava percorrendo via Farnesiana in direzione di via Manzoni, è finita rovinosamente a terra a seguito dell’impatto contro la portiera di una Lancia Ypsilon in sosta, che sarebbe stata aperta dal conducente per scendere dal mezzo.

La donna è stata prontamente soccorsa dai sanitari della Croce Bianca e dal personale medico e infermieristico del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stata condotta al Pronto Soccorso ortopedico. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e per la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale.