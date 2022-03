Scontro tra due auto sulla strada Valnure, ferita una 32enne

Scontro lungo strada Valnure, all’altezza del distributore di carburante alle porte di Piacenza. Poco prima delle 14 e 30 di martedì 8 marzo si è verificato uno scontro tra una Fiat Freemont e una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, la Freemont sarebbe stata in uscita dal benzinaio, quando da strada Valnure è sopraggiunta la Punto. Violento l’impatto e le conseguenze più gravi le ha riportate la donna alla guida della piccola utilitaria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto infermieristica e un’ambulanza della Croce Bianca.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna di 32 anni, in stato di incoscienza, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso cittadino. Illeso il conducente della Freemont. Per mettere in sicurezza i due veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dalla vicina caserma del comando provinciale. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente. Il tratto di strada rimasto temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi di legge, la dinamica di quanto accaduto al vaglio degli agenti della polizia locale.