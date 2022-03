Serata contro il bullismo a San Nicolò con Raffaele Capperi

Sabato 19 marzo alle ore 21, nel Teatro Parrocchiale di San Nicolò, si terrà l’iniziativa pubblica e gratuita “Serata contro il Bullismo”.

L’iniziativa è rivolta a tutti, specialmente agli adolescenti e ai giovani: sarà presentato il libro scritto dal giovane piacentino Raffaele Capperi, che lo scorso novembre ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di ‘Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana’ per la sua intensa attività di lotta al bullismo. Raffaele ha inoltre partecipato alla trasmissione ‘Tù sì que vales’ dove ha raccontato la sua storia e di come è riuscito a trasformare la violenza dei social in oppurtunità.