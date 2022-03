Serie C, il Fiorenzuola ospita la Virtus Verona DIRETTA

SERIE C – 30^ GIORNATA

FIORENZUOLA – VIRTUS VERONA 1-0

(53′ Ferri)

LA DIRETTA

73′ – Nel Fiorenzuola Bruschi e Arrondini prendono il posto di Sartore e Mastroianni

58′ – Ci prova Stronati su punizione da posizione defilata, Giacomel si allunga e mette in corner

53′ – Fiorenzuola in vantaggio: botta di Ferri su punizione dalla distanza, Giacomel tutt’altro che impeccabile si fa sorprendere

Via al secondo tempo

Squadre in campo per la ripresa

49′ – Fine primo tempo: Fiorenzuola-Virtus Verona 0-0

47′ – Occasionissima per la Virtus, Battaiola salva il risultato due volte, prima in tuffo su Nalini, poi sul tap in da due passi di Marchi: la palla viene poi allontanata sulla linea

45′ – Quattro minuti di recupero

42′ – Rigore per il Fiorenzuola per un intervento di Pellacani su Sartore, Mastroianni va sul dischetto ma manda alto

36′ – Risponda la Virtus, Priore si trova il pallone buono da pochi passi che non riesce a battere a rete

29′ – Occasione Fiorenzuola: sulla punizione di Guglieri, Pellacani di testa rischia l’autorete e manda in corner

22′ – Problemi per Nelli, al suo posto in campo Fiorini

2′ – Fiorenzuola subito pericoloso: traversone di Danovaro dalla destra, colpo di testa sul secondo palo di Guglieri che si spegne di poco sul fondo

Via alla gara, palla al Fiorenzuola

Formazioni

Fiorenzuola: Battaiola, Ferri, Piccinini, Stronati, Sartore, Nelli, Cavalli, Mamona, Guglieri, Mastroianni, Danovaro. A disposizione: Burigana, Dimarco, Ghisolfi, Zunno, Bruschi, Oneto, Gerace, Giani, Fiorini, Arrondini, Varoli, Fracassini. Allenatore: Tabbiani

Virtus Verona: Giacomel, Daffara, Danieli, Priore, Halfredsson, Lonardi, Pellacani, Faedo, Nalini, Marchi, Zarpellon. A disposizione: Sibi, Mazzolo, Munaretti, De Rigo, Arma, Danti, Manfrin, Amadio, Visentini, Zugaro, Silvestri, Zigoni. Allenatore: Fresco

Con in tasca i tre punti pesantissimi ottenuti sul campo della Pergolettese, il Fiorenzuola è ora atteso da un’altra gara importante nel cammino verso l’obiettivo salvezza: i rossoneri ospitano domenica al “Pavesi” (fischio d’inizio ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) la Virtus Verona, che precede di due lunghezze la squadra di Tabbiani.

Un successo fondamentale, dopo il pari con l’Albinoleffe che aveva interrotto la serie di sconfitte consecutive, quello di domenica scorsa per i valdardesi sul campo di una diretta rivale, grazie alla zampata nel finale di Sartore e alle parate di Battaiola a mantenere inviolata la propria porta. Il Fiorenzuola si è portato fuori dalla zona playout, che resta comunque ad un solo punto, e mette ora nel mirino la stessa Virtus Verona, che in caso di successo potrebbe scalvacare.

“Una vittoria che vale doppio e ha premiato la volontà e la compattezza del gruppo – le parole del team manager rossonero Luca Baldrighi dopo il successo contro la Pergolettese – : sappiamo che il cammino è ancora lungo e abbiamo visto che con una vittoria si fanno passi da gigante, la classifica è molto corta e ci sono diverse squadre in lotta per non retrocedere. Per questo dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, a partire da domenica”.