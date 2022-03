Serie C, in campo Giana Erminio – Piacenza DIRETTA

SERIE C – 30^ GIORNATA

GIANA ERMINIO – PIACENZA 0-0

LA DIRETTA

88′ – Ci prova Perna di testa, palla alta

85′ – Ripartenza Giana: Corti, appena entrato, scappa sulla destra, e va alla conclusione centrale: para Tintori

75′ – Nel Piacenza Lamesta prende il posto di Rabbi

69′ – Giana molto pericolosa: Tremolada, appena entrato, arriva sul fondo e mette verso il centro: il pallone colpisce il palo e torna verso il centro dell’area dove Giordano respinge la conclusione a botta sicura di Caferri

67′ – Proteste del Piacenza per un presunto fallo di mano in area di Colombini, per l’arbitro è tutto regolare

55′ – Primo squillo del Piacenza nel secondo tempo: traversone di Suljic sul quale Rabbi prova la girata al volo, palla alta

Via alla ripresa, nel Piacenza entra Rossi per Munari

Fine primo tempo: 0-0 tra Giana e Piacenza, ma i biancorossi possono recriminare per il rigore fallito da Rabbi

45′ – Due minuti di recupero

43′ – Sul dischetto va Rabbi, para Zanellati

42′ – Rigore Piacenza, Raicevic si invola sulla destra, salta Bonalumi ed entra in area cadendo dopo un contatto con Zanellati, per l’arbitro è rigore

35′ – Occasione Giana: un traversone di Panatta viene controllato in area da D’Ausilio, che calcia: palla sull’esterno della rete

32′ – Nava si trova un pallone invitante sugli sviluppi di un corner, ma la sua conclusione è murata

27′ – Occasione Piacenza: gran lancio di Giordano che pesca Raicevic in area, l’attaccante lascia rimbalzare il pallone poi tenta un’acrobazia colpendo Magli: interviene l’arbitro

18′ – Spinge la Giana, prima con Colombini che arriva sul fondo ma non trova nessuno in area, poi, sul prosieguo dell’azione, con una conclusione di Perico, respinta da un biancorosso

14′ – Pericolosa la Giana con una bella giocata di D’Ausilio, che parte dalla sinistra, si accentra e fa partire una conclusione che colpisce un compagno (in fuorigioco al momento del tiro) davanti a Tintori

9′ – Gonzi rientra e mette al centro per Raicevic, colpo di testa debole che finisce tra le braccia del portiere

Fischio d’inizio, palla al Piacenza

Squadre in campo. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in ricordo del presidente della Bakery Basket Marco Beccari

Formazioni

Giana Erminio: Zanellati, Perico, Bonalumi, Magli, Colombini, Cazzola, Panatti, Ferrari, Vono, Corti A., D’Ausilio. A disposizione: Reggiani, Casagrande, Carminati, Perna, Piazza, Corti N., Acella, Magri, Caferri, Tremolada, Toure. Allenatore: Contini.

Piacenza: Tintori, Parisi, Nava, Marchi, Giordano, Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi, Raicevic, Rabbi. A disposizione: Pratelli, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Dubickas, Bobb, Marino, Armini, Rossi, Ruiz. Allenatore: Scazzola.

– – – –

Dopo la bella vittoria sulla capolista Sudtirol – che ha interrotto una striscia negativa – cerca continuità il Piacenza, atteso dalla trasferta di Gorgonzola sul campo della Giana Erminio ( domenica, ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it ).

Un successo, quello ottenuto domenica scorsa, che ha dato sicuramente morale e una bella iniezione di fiducia alla squadra di Scazzola in vista della fase finale della stagione; i biancorossi proveranno a mettere subito altro fieno in cascina per consolidare la zona playoff, ma il prossimo impegno si preannuncia insidioso di fronte ad una Giana penultima in classifica e a caccia di punti importanti. Piace ancora in emergenza in attacco: Cesarini è squalificato, mentre Dubickas ha accusato un problema alla caviglia in allenamento e le sue condizioni sono da valutare; il tandem offensivo, almeno in avvio, dovrebbe quindi essere composto da Rabbi e Raicevic, anche se l’attaccante montenegrino non è ancora al meglio.

“Sicuramente non è una gara da sottovalutare perché la Giana Erminio, soprattutto in casa, ha sempre messo in difficoltà le avversarie che ha affrontato – le parole di Scazzola alla vigilia -. E’ una squadra solida, che gioca un calcio aggressivo e propositivo, ma come sempre dovremo pensare soprattutto a noi, interpretando la gara nella maniera giusta. Proveremo a ripetere le prestazioni contro Triestina e Sudtirol per trovare un risultato positivo”.

All’andata al Garilli finì 1-1: Piacenza in vantaggio con Rabbi, pareggio della Giana nella ripresa con Carminati.