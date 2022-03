Sfida al vertice per il Piacenza Rugby sul campo del Cus Milano

Piacenza Rugby – Il programma del weekend.

Un fine settimana denso di incontri importanti per le formazioni del Piacenza Rugby Club.

Sfida al vertice per i seniores dell’Everest Piacenza, i nostri biancorossi sono attesi in trasferta sul campo del Cus Milano, squadra attualmente al comando della classifica del campionato di serie B.

Fischio d’inizio al Giuriati alle 14.30, si gioca il recupero della nona giornata di campionato.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita con aggiornamenti flash e interviste dai microfoni di Stadio Sound.

Inizia l’avventura nel campionato Elite per l’Under 17.

I ragazzi di Bettati e Gorini, dopo aver strappato l’accesso al campionato interregionale al Capoterra, incontreranno nel corso dei prossimi tre mesi le altre sette migliori squadre dell’area “Centro Italia”.

Questa fase vede la partecipazione di otto squadre qualificate, divise in due Poule, che giocheranno gare di andata e ritorno e, a seguire, un girone in formula conference.

Al Termine dei dieci turni, con la classifica unica determinata dai punti totali delle due formule, la squadra 1° classificata si aggiudicherà il Trofeo di Area e si qualificherà per la III Fase – Finale Nazionale.

Si parte con la sfida al Bologna Rugby in programma al Capra di Noceto alle ore 11.00 di domenica.

Scende in campo anche l’Under 13, che prenderà parte alla Festa del Rugby organizzata da Rugby Lyons a partire dalle ore 10.00 di domenica.