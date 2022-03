Sfide, obiettivi, priorità: sabato l’assemblea provinciale Avis

E’ in programma sabato 2 aprile dalle ore 14, presso la sede di Avis Comunale Piacenza di Via Campagna, 39, la 66^ Assemblea di Avis Provinciale Piacenza, alla quale parteciperanno i Presidenti e i soci rappresentanti delle 38 sezioni comunali della provincia. Tanti i temi che saranno affrontati: le nuove sfide e gli obiettivi del prossimo futuro, il ruolo del volontariato nella comunità, la cultura del “dono e della solidarietà”, il ricambio generazionale nei donatori e nei volontari all’interno dei consigli comunali e il rapporto intergenerazionale tra le sfide per il futuro.

Particolare attenzione – fa sapere l’associazione – sarà dedicata all’autosufficienza di plasma, un obiettivo che il nostro paese deve ancora raggiungere e che può e deve essere ottenuto solo ed esclusivamente grazie al

contributo dei donatori volontari, anonimi, periodici e non remunerati. “E’ un periodo non facile, dopo oltre due anni di pandemia – afferma Gilberto Piroli, Presidente Avis Provinciale Piacenza -, è ora in corso una guerra in un tempo che consideriamo moderno dove valori fondamentali quali libertà e democrazia sono calpestati. Il tema assembleare di quest’anno, “Orizzonte Avis”, richiama l’attenzione verso le “sfide, gli obiettivi e le priorità per il futuro associativo”. Ritengo che la trattazione si presti ad essere molto articolata, ma potrei riassumere affermando che l’orizzonte è donare vita a chi la sta perdendo…”.