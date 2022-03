Elezioni Sforza Fogliani si ‘sospende’, “Non voglio essere ne’ ostacolo ne’ pretesto”

“La mia decisione è stata assunta, così come molti cittadini hanno dimostrato di aver capito, per facilitare l’accordo con il centrodestra o con chiunque altro l’assemblea dei Liberali deciderà di contattare. L’obiettivo non era certo quello di renderlo più difficile”.

Così Corrado Sforza Fogliani, presidente dei Liberali Piacentini, chiarisce ulteriormente la sua decisione, annunciata in questi giorni, di sospendere la sua attività all’interno dell’associazione, che si riunirà in assemblea lunedì 7 marzo.

“Ho solo pensato, ‘se l’ostacolo sono io, mi sfilo subito’ – continua Sforza Fogliani, riferendo di rapporti difficili con l’attuale sindaco Patrizia Barberi – di modo che l’associazione e chi rappresenterà la coalizione di centrodestra possa liberamente parlare. Non solo: la mia decisione ha anche la finalità di mettere in chiaro che, qualora l’associazione decidesse di prendere un’altra strada (per le prossime elezioni, ndr) rispetto all’alleanza con il centrodestra, non si possa dire che sicuramente ‘E’ stato Sforza a fargli prendere questa decisione’. Insomma, io mi defilo perché non ci possa essere ne’ nessun ostacolo alla trattativa, ne’ nessun pretesto se dovesse concludersi diversamente”.

“I cittadini vedono che noi Liberali siamo gli unici, e possiamo dircelo con orgoglio, che a Piacenza fanno politica e intendo politica vera. Non quella deteriore, ma la politica di uan volta – continua Sforza Fogliani -, quando veramente si cercava, senza condizionamenti di sorta, a cercare il meglio che si potesse dire, fare, ottenere per Piacenza. Che è una cosa non più di moda: Piacenza la si governa bene se la si ama”.