Si accende la lite nel locale in periferia, intervengono i carabinieri

Lite accesa all’interno di un locale della multisala cinematografica alla periferia di Piacenza nella serata del 3 marzo.

Sul posto, per sedare gli animi, sono intervenute due pattuglie del radiomobile dei carabinieri. Pare che il diverbio, che avrebbe coinvolto alcune persone, sia esploso per futili motivi. Le indagini per chiarire l’episodio sono in corso.