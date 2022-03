Si apre il sipario sul nostro appennino: due weekend tra teatro e musica in Val Nure e Val Trebbia

Si apre il sipario sull’appennino piacentino. Sul palco il gruppo teatrale Quarta Parete – affiancato dal trio musicale San Lorenzo – che per due weekend toccherà alcuni dei centri più isolati e remoti delle nostre montagne con lo scopo di portare linfa nuova attraverso i linguaggi universali dell’arte e della cultura.

L’iniziativa – rinominata “Ritagli in Alta Valle – è supportata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano ed è stata presentata nella mattinata del 31 marzo nel salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni. Sono intervenuti Mario Magnelli, coordinatore della commissione cultura della Fondazione e, per l’associazione Quarta Parete, il regista e fondatore Tino Rossi e gli attori Lorelle Carini e Daniele Righi, responsabili rispettivamente della formazione e delle relazioni esterne.

“Già la locandina – in cui si mostra un sipario che si apre sull’appennino – dice molto del senso di questa iniziativa – ha evidenziato Magnelli -. Si tratta di un’operazione culturale che vuole portare teatro, spettacolo e cultura in zone per così dire minori, marginali della nostra provincia, ma non per questo meno importanti. Anzi. Il valore aggiunto sta proprio nelle località in cui si va a realizzare, piccoli borghi che rischiano lo spopolamento, portando cultura e quindi scommettendo su una scelta di resistenza: la Fondazione per questo sostiene convintamente l’iniziativa”. “Era già qualche anno che volevamo realizzare questo progetto, con l’idea di portare un servizio a territori e popolazioni un po’ dimenticati” ha spiegato Righi di Quarta Parete.

Gli spettacoli teatrali, tutti ad ingresso libero, prenderanno il via il 2 aprile (ore 16:30) presso la chiesa parrocchiale di Zerba. Secondo appuntamento – sempre sabato 2 aprile (ore 21) – presso la sala don Gallo di Cerignale, quindi tappa ad Ottone – domenica 3 aprile (ore 11) – presso il centro polifunzionale. Il weekend successivo il tour teatrale si sposterà in val Nure: il 9 aprile (ore 16:30) spettacolo alla Trattoria Cavanna a Pertuso e, alle 21, presso il salone dell’oratorio di Ferriere. Si chiude a Santa Maria di Bobbio il 10 aprile (ore 11) presso la sala parrocchiale.

“Metteremo in scena una serie di testi rielaborati da noi incentrati sulla figura e la condizione della donna – ha spiegato Lorelle Carini -. Lo faremo alternando spunti ironici, leggeri e surreali ad altri più seri e riflessivi”. “In 35 anni di attività – ha quindi evidenziato Tino Rossi -, il nostro gruppo ha sempre cercato di dare linfa a diversi progetti teatrali, con un’attenzione particolare verso tematiche civili e sociali. Anche questa iniziativa nasce con questa logica: cercheremo di far “rifiorire” i luoghi del nostro appennino, che d’estate si ripopolano, in un periodo dell’anno in cui sono più isolati e vuoti”.

LA LOCANDINA