Che sia la volta buona? Forse si sblocca la situazione di stallo meteorologico che dura da oltre tre mesi senza piogge. Come riporta Meteo Valnure “due distinte perturbazioni nel corso di questa settimana interesseranno il nostro territorio portando solo un piccolo sollievo rispetto al lungo periodo siccitoso che stiamo vivendo”.

“Il deficit idrico allo stato attuale sul trimestre invernale, corrisponde ad un -70% – viene ricordato – della precipitazione media prevista e per risanare questa situazione dovremmo avere una primavera perlomeno più piovosa della media. Se poi andiamo ad analizzare il manto nevoso possiamo affermare un deficit di un 50% di neve caduta sui nostri monti che corrisponde ad una minore risorsa idrica legata allo scioglimento della neve stessa in questo periodo”. Tra mercoledì e giovedì è prevista la ricomparsa della pioggia sul piacentino e “gli accumuli previsti saranno nell’ordine di 15-20 mm”. Una seconda perturbazione dovrebbe arrivare tra venerdì e sabato e “gli accumuli potrebbero risultare superiori, con possibili nevicate in appennino sino a quote medie”.

L’auspicio è che nelle prossime settimane si apra un periodo più dinamico alternato tra piogge e bel tempo. Staremo a vedere.