“Sicurezza in azienda migliore strumento per la ripresa”, ecco i corsi Ecipar

Salute e sicurezza sono un diritto del lavoratore e, al tempo stesso, un interesse dell’azienda, che nel garantire salubrità e sicurezza sul luogo di lavoro, evita sanzioni e tutela il benessere dei propri dipendenti, aumentando la propria produttività.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia Romagna, nel 2021 Piacenza ha visto calare dello 0,8% il numero di denunce di infortuni sul luogo di lavoro. La nostra provincia è quindi un’isola felice? Di sicuro gioca un ruolo importante la prevenzione, grazie a corsi ad hoc messi a punto da enti di formazione come Ecipar.

“L’esigenza di ripartire, dopo il periodo di stallo dettato dal covid, a cui si somma ora l’incertezza dettata dal conflitto in Ucraina, non deve far venire meno l’importanza di adempiere agli obblighi previsti dalle normative sulla sicurezza – spiega Marco Salvatori, presidente di Ecipar Piacenza -. Un ambiente di lavoro sicuro e tutelato è il miglior investimento per un’impresa. Esigenza che il nostro ente di formazione comprende bene ed è in grado di soddisfare, anche con soluzioni fatte su misura per il cliente”.

Qual è l’offerta formativa di Ecipar?

“Il nostro ente organizza e gestisce per le aziende del territorio di Piacenza, corsi di sicurezza sul lavoro dedicati e calibrati sulle specifiche esigenze di ogni attività lavorativa, rivolti a lavoratori e a professionisti, secondo i contenuti definiti dal d.lgs. 81/08. Tra le attività da noi promosse figurano corsi di sicurezza sul lavoro ad alto, medio e basso rischio (accordo Stato-Regioni), corsi antincendio, primo soccorso, RSPP datore di Lavoro e relativi aggiornamenti, preposti, carrellisti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e molti altri, anche su richiesta. Grazie alle numerose collaborazioni che abbiamo attivato, siamo in grado di predisporre corsi con formatori professionisti. Si tratta di docenti altamente qualificati e soprattutto adatti ad ogni specifico contesto lavorativo”.

Dove si svolgono le lezioni?

“I nostri corsi si svolgono in aule moderne ed attrezzate presso la nostra sede in via Coppalati 10, con metodologie all’avanguardia ed includendo sempre la distribuzione di materiale didattico dedicato, la compilazione dei registri di presenza e la consegna degli attestati di formazione, per garantire la migliore esperienza formativa possibile”.

Esistono soluzioni più flessibili, per le aziende e i professionisti che avessero difficoltà ad allontanarsi dalla propria sede?

“Certo, Ecipar ha pensato anche a questo, offrendo un servizio di formazione “tailor-made” per le realtà che hanno questo tipo di esigenza. Dopo aver elaborato un preventivo, concordando tempi e modi della formazione, un nostro docente qualificato si recherà presso l’azienda, in giorni ed orari perfettamente compatibili con l’attività lavorativa, perché sappiamo che il tempo è prezioso”.

Per informazioni sui corsi: Elena Reggiani reggianie@eciparpc.it 0523-572281