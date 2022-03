“Soirée de danse” con Eleonora Abbagnato in scena al teatro Municipale

Uno spettacolo di grande danza che vede protagonista l’étoile internazionale Eleonora Abbagnato e i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma da lei diretti. Domenica 3 aprile, alle ore 16, nell’ambito della Stagione Danza 2022 del Teatro Municipale di Piacenza, va in scena Soirée de danse, in sostituzione al previsto Gran Gala di Danza a cura di Laura Contardi.

Nel programma di Soirée de danse, alcuni dei più celebri estratti dal repertorio di ieri e di oggi firmati da coreografi quali Benjamin Peck (Stabat Mater), Marius Petipa (Il Corsaro), Jean Coralli e Jules Perrot (Giselle), Lev Ivanov (Il Lago dei cigni), Roland Petit (Il pipistrello, Proust ou les intermittences du coeur e Cheek to cheek), Angelin Preljocaj, (Le parc). Con questo gala, adatto a un pubblico trasversale, Daniele Cipriani Entertainment porta ancora una volta la grande danza al Teatro Municipale di Piacenza, con un cast tutto italiano composto dall’étoile Susanna Salvi, i primi ballerini Claudio Cocino, Michele Satriano, Alessio Rezza, i solisti Federica Maine, Marianna Suriano, Giorgia Calenda, Giacomo Castellana e ancora Flavia Stocchi, Simone Agrò, Giovanni Castelli, Antonello Mastrangelo, Massimiliano Rizzo.

Eleonora Abbagnato, dal 2015 direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, nel corso della sua luminosa carriera ha interpretato le creazioni dei più grandi maestri della coreografia come Roland Petit, Pina Bausch, William Forsythe e John Neumeier. È vincitrice di prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali, Danseuse Étoile del Ballet de l’Opéra National de Paris, dove a partire dal 1996 ha partecipato a numerosi spettacoli del repertorio classico e di quello contemporaneo (da George Balanchine a Rudolf Nureyev, Roland Petit e Pina Bausch); è stata solista nelle creazioni di Rudolf Nureyev (Don Chisciotte, La bella addormentata nel bosco, Cenerentola, La bayadère, Raymonda, Lo schiaccianoci), Martha Graham (Temptations of the Moon), Pierre Lacotte (La Sylphide), Roland Petit (Clavigo e Le jeune homme et la mort) e George Balanchine (Emeralds), promossa a “première danseuse” a soli 22 anni.

Il 27 marzo 2013, dopo aver danzato Carmen di Roland Petit, viene nominata “étoile”, prima italiana a raggiungere questo traguardo all’Opéra di Parigi. Regolarmente invitata a danzare all’estero, Eleonora Abbagnato si è esibita in Italia, Giappone, Germania, Austria, Svizzera, Russia, Stati Uniti e Canada, oltre ad apparire in diversi spettacoli televisivi e aver debuttato sul grande schermo nel 2008.

I biglietti già acquistati precedentemente per il Gran Gala di Danza restano validi per Soirée de Danse. Per tutte le informazioni è possibile contattare la Biglietteria del Teatro Municipale: tel. 0523 385720 – 385721, e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it