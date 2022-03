Ladro sorpreso dalla padrona di casa, subito arrestato dai carabinieri

Tanto spavento, nel primo pomeriggio, per una donna che si è trovata nella sua abitazione faccia a faccia con un ladro. Il fatto è avvenuto poco dopo le 14 del 28 marzo in via Nova, a Piacenza. L’uomo ha cercato di allontanarsi, venendo però subito fermato da una pattuglia del Radiomobile di Piacenza. I carabinieri, in sella alle loro motociclette, erano già in zona e sono quindi riusciti a bloccare tempestivamente l’uomo, portato nella caserma di viale Beverora.

Per lui, ritrovato in possesso della refurtiva (oltre 3mila euro), sono scattate le manette e sarà processato domani per direttissima.