Sostegno ai profughi ucraini, ecco il libricino per la pace e la speranza

L’Associazione di volontariato Psicologi per i Popoli, si sta adoperando per sostenere i genitori e i tanti bambini profughi provenienti dall’Ucraina. «In poche sere abbiamo ideato e scritto un libricino per la pace e la speranza, che fosse sia un messaggio di benvenuto che uno strumento utile per l’elaborazione delle emozioni dei bambini e a supporto alle madri» spiegano i promotori dell’iniziativa.

L’Associazione Psicologi per i Popoli, iscritta all’Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile, opera per promuovere i valori dell’assistenza psicosociale e della solidarietà umana nelle emergenze e nell’aiuto alle persone. Pilastri dell’Associazione sono gli psicologi, formati per saper operare in situazioni emergenziali e che si sono attivati sin dalle prime ore dopo l’esplosione del conflitto bellico in Ucraina. «La nostra fortuna è stata di incontrare la disponibilità di Egaf, un noto editore di Forlì, che con grande generosità, pur operando prioritariamente in un settore differente, ha messo a disposizione l’esperienza, i mezzi e la professionalità, stampando centinaia di copie – spiega Lucia Muselli, psicologa dell’Associazione -. Al progetto hanno aderito l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna e il Corpo della Polizia Locale di Piacenza di Via Rogerio. È stata preziosa anche la collaborazione di Pavlo Urushchak, cittadino ucraino, residente a Bologna da diversi anni, che ha tradotto i contenuti stesi grazie al contributo fornito dagli psicologi delle emergenze»

«Il libricino sarà distribuito presso i centri di accoglienza dell’Emilia Romagna a tutti i bambini ucraini e sarà portato anche ai confini dell’Ucraina, per nutrire la speranza di pace – prosegue la psicologa Muselli -. Di concerto con la distribuzione dei libricini, abbiamo provveduto ad attivare anche un servizio di pronto soccorso psicologico gratuito, anzitutto a sostegno dei profughi ucraini ma anche per la comunità ucraina presente nel nostro territorio regionale».

Per contattare il pronto soccorso psicologico telefonare al numero 351 – 783 71 36 nei seguenti giorni ed orari: lunedì e venerdì dalle ore 19 alle 22, il martedì dalle ore 14 alle 16, mercoledì sabato e domenica dalle ore 8 alle 10. Inoltre, in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Bologna, è stato attivato un servizio di supporto psicologico ai numerosi atleti ucraini che sono stati accolti dalle società sportive, gli atleti interessati possono richiedere un appuntamento attraverso l’indirizzo email: pxper.ucraina@gmail.com.

Nell’opuscolo, che tutti possono stampare accedendo al link: https://www.psicopopoli-er.it/libricino-per-la-pace-e-la-speranza/ , c’è spazio anche per colorare e per “disegnare la paura”, ma soprattutto per tante illustrazioni volte ad offrire un messaggio di pace e fratellanza. Tutte le informazioni circa le attività dell’associazione sono visionabili sul sito: www.psicopopoli-er.it e sulle pagine social: https://www.facebook.com/Psicologi-Per-I-Popoli-Emilia-Romagna-1165163563515172 ; https://www.instagram.com/pxp_er/?hl=it